Ce mercredi, Emmanuel Macron a décidé de réunir plusieurs ministres français, afin de réclamer de nouvelles mesures concernant les expulsions des étrangers ne disposant pas de papiers français. L’occasion pour le chef de l’État de renforcer sa politique migratoire, lui qui s’attend à une nouvelle vague d’arrivées suite à la pandémie.

Au cours de cette réunion, étaient présents le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, son homologue aux Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et une représentante du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. L’occasion pour le groupe d’évoquer un sujet épineux. Pour beaucoup, le taux d’acceptabilité de l’immigration devient de plus en plus bas en France alors que de nombreuses personnes profitent du système et des demandes d’asile.

Macron souhaite accélérer le processus d’expulsion des illégaux

Aujourd’hui, le président Macron semble donc vouloir donner un coup d’accélérateur à sa politique. Sur les 120.000 personnes demandeuses, 20.000 sont entendues, 20.000 repartent et le reste, reste sur le territoire, de manière illégale. Souhaitant agir rapidement, Emmanuel Macron a donc invité ses ministres à prendre les devants et à réfléchir à de nouvelles mesures ou renforcer celles qui existent déjà, afin d’aller en son sens.

Des négociations internationales qui vont s’intensifier

Un point avancé, est celui des prisons. En effet, plusieurs milliers d’étrangers se trouvent actuellement derrière les barreaux. Paris devrait actionner certains leviers de négociations, notamment avec les pays du Maghreb, afin de les forcer à récupérer les individus emprisonnés en France. Reste que certaines nations, comme l’Algérie, semblent plutôt fermer à l’idée d’évoquer ce sujet.