Des équipes d’interventions du Raid ont neutralisé dans l’après-midi du mardi 15 juin 2021 un homme qui a tiré sur son psychiatre et un policier présentés à son domicile suite à la rupture de soins par ce dernier depuis plusieurs semaines.

Tentative d’homicide volontaire

Selon le communiqué du procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, aucun décès n’est à déplorer suite à cette agression. Alors qu’il était en hospitalisation en psychiatrie à domicile depuis plusieurs semaines, le médecin a décidé de faire appel aux services de police pour essayer de renouer avec le patient. Un psychiatre et une infirmière se sont présentés au domicile de l’individu accompagné d’un agent de police. A leur arrivée, l’homme a ouvert le feu de l’étage de son domicile, tirant sur ses visiteurs et notamment sur le véhicule de police. Le médecin psychiatre a été légèrement blessé et le policier, un peu plus gravement.

Arrestation du tireur

Des renforts sont venus ensuite avec deux équipes d’intervention du Raid qui sont entrées dans la maison pour arrêter l’homme qui a été maîtrisé par un taser. L’agresseur âgé de 55 ans a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique et tentative d’homicide volontaire sur un personnel hospitalier.

L’agresseur hospitalisé pour des soins psychiatriques

Le tireur a été examiné et son état de santé n’a pas été jugé compatible avec une garde à vue. La personne interpellée sera hospitalisée dans un établissement psychiatrique pour des soins approfondis a indiqué le procureur. Il est à noter que l’agresseur ne dispose pas de casier judiciaire. Il avait été mis en cause dans une procédure en 2013, procédure avortée pour irresponsabilité pénale.