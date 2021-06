Le 21 septembre prochain, un cadre de l’entreprise Groupama sera jugé pour insultes racistes. Ce dernier a effectivement insulté un salarié de l’établissement Antilles-Guyane à Fort-de-France, de « sale nègre ». L’homme a d’ores et déjà été renvoyé par le groupe à la suite d’une grande réunion organisée en urgence.

Face à ces attaques verbales, les salariés du groupe ont décidé, jeudi, de se mettre en grève. Face à la pression, l’individu n’a pas manqué de présenter ses excuses. Sur la boite mail de l’entreprise, il a tenu à revenir sur son attitude, qu’il a vivement condamné. Pour autant, cela n’a pas empêché sa direction de lui tourner le dos dès vendredi.

Un cadre de Groupama, renvoyé

Le retour au travail s’est fait ce mardi. La direction a également tenu à souligner qu’elle n’allait pas retenir le salaire des salariés grévistes. En effet, le management estime que cet acte et ces paroles ne reflètent en aucun cas les valeurs de l’entreprise. Pour le président Jacques-Charles Christophe et son directeur général Patrick Raynaud, Groupama Antilles-Guyane représente une véritable communauté, solidaire et responsable.

Le racisme devient trop “banal”

La victime des insultes, elle, a tenu à souligner la vitesse de réaction de sa direction et du personnel. Celle-ci a toutefois tenu à rappeler qu’il est essentiel de lutter efficacement contre le fléau du racisme, qui commence aujourd’hui à devenir une véritable banalité.