Le 28 mai dernier, l’Allemagne s’était excusée pour son rôle dans le massacre des tribus Herero et Nama en Namibie, il y a plus d’un siècle, et a officiellement qualifié le massacre de génocide pour la première fois, en acceptant de financer des projets. Toutefois, d’après le vice-président namibien Nangolo Mbumba, l’offre de l’Allemagne d’une valeur de plus d’un milliard d’euros (1,22 milliard de dollars), n’est pas suffisante.

Pour celui-ci, « aucune somme d’argent dans aucune devise ne peut vraiment compenser la vie d’un être humain ». « Le montant de 1,1 milliard d’euros convenu entre les deux gouvernements n’est pas suffisant et ne répond pas de manière adéquate au montant initial des réparations », avait-il ajouté. Réagissant ce mercredi à la contestation du vice-président namibien devant le Bundestag, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a rappelé que l’aide proposée à la Namibie serait versée « sur une base volontaire ».

”Il n’y a aucune base légale au paiement”

« Nous sommes d’avis que le texte que nous avons paraphé représente une bonne base pour clore enfin ces négociations », a reconnu le ministre. « Cet accord se fait exclusivement sur une base volontaire, et il n’y a aucune base légale au paiement » a expliqué le chef de la diplomatie allemande. Rappelant que l’aide de Berlin à la Namibie était à leur point de vue « appropriée », le ministre a insisté sur le fait cela « n’est donc pas comparable à des réparations ».

Lors des pourparlers, les autorités namibiennes avaient exigé des excuses officielles et des réparations, une chose à laquelle l’Allemagne s’est toujours opposée. Pour Berlin, les millions d’euros d’aide au développement que l’Allemagne a apporté à la Namibie depuis son indépendance en 1990, étaient déjà une manière pour eux de les aider. Les autorités allemandes ont estimé par ailleurs que leur reconnaissance d’un génocide n’autorise pas la Namibie à leur faire une « demande légale d’indemnisation ».