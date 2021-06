L’affaire de l’Afro-américain George Floyd tué le 25 mai 2020 par Derek Chauvin, un policier blanc, n’en finit pas de faire la une des journaux. Ce dernier qui a été arrêté et incarcéré attend sa condamnation prévue pour le 25 juin prochain. Mais, avant cette date il a demandé à la justice la possibilité d’avoir une peine plus légère, tout en plaidant « une erreur de bonne foi ».

« Il remplissait sa mission et aidait d’autres policiers à arrêter George Floyd »

Dans les documents transmis à la justice, Derek Chauvin demande à ce que la justice lui accorde une peine réduite à la durée qu’il a déjà passée en prison et assortie d’une période probatoire. Evoquant le crime commis par son client, l’avocat de ce dernier, Me Nelson, a affirmé que celui-ci « n’avait pas conscience d’en commettre un: dans son esprit, il remplissait sa mission et aidait d’autres policiers à arrêter George Floyd ». D’après lui : « Le crime de M. Chauvin est plus une erreur commise de bonne foi sur la base de son expérience de policier et de sa formation qu’un acte illégal intentionnel ».

L’accusation a demandé 30 ans d’emprisonnement

Toujours selon l’avocat : « Alternativement, M. Chauvin demande respectueusement que le tribunal lui accorde des circonstances atténuantes », mais aussi une peine inférieure aux douze années appliquées comme barème légal dans l’Etat du Minnesota. Notons que quelques temps après, l’accusation a aussi fait valoir ses arguments. Elle a demandé 30 ans d’emprisonnement pour Derek Chauvin, estimant que l’acte commis par l’ex-policier est un « odieux abus » et une conduite « parfaitement cruelle ».