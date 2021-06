Aux USA, l’une des tragédies sociales les plus médiatisées vient ce vendredi de connaitre son épilogue. Il y a quelques heures à peine, Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd vient de recevoir sa peine. Le juge du tribunal de district du Minnesota, Peter Cahill, a condamné l’ancien officier de police de la ville de Minneapolis à « 270 mois de prison », précisant que sa décision n’a nullement été motivée par « l’opinion publique, l’émotion ou la sympathie ».

Un mémorandum de 22 pages pour expliquer la détermination de la peine

« Le mémorandum de 22 pages a été rédigé pour souligner le fait que la détermination de la peine appropriée dans tous les cas et dans ce cas, est une analyse juridique. Il s’agit d’appliquer la primauté du droit aux faits dans un cas individuel et spécifique » a déclaré en substance le juge Peter Cahill. Avant de lire la sentence et de préciser que les « 199 jours » que le détenu avait déjà passés en détention avaient été pris en compte.

Dans son mémorandum, le juge écrivait : « De l’avis de la Cour, 270 mois, ce qui équivaut à dix ans supplémentaires par rapport à la peine présumée de 150 mois, est la peine appropriée ». Car selon le magistrat, « une partie de la mission du service de police de Minneapolis est de donner aux citoyens “voix et respect.” Ici, M. Chauvin, plutôt que de poursuivre la mission du département de police de Minneapolis, a traité M. Floyd sans respect et lui a nié la dignité due à tous les êtres humains et qui aurait certainement étendu à un ami ou à un voisin ».

En avril, Chauvin, 45 ans, a été reconnu « coupable de meurtre aux deuxième et troisième degrés », et « d’homicide involontaire coupable au deuxième degré » dans la mort de George Floyd. Il a fallu environ 10 heures de délibération au jury pour rendre son verdict. George Floyd, qui avait 46 ans, est décédé le 25 mai 2020, des suites d’une arrestation musclée de Derek Chauvin, un policier blanc. La vidéo de l’incident devenue virale, a déclenché des manifestations de masse et des émeutes dans l’Etat et dans le monde.