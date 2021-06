Le procès de l’ancien président de l’Assemblée Nationale ivoirienne a connu son épilogue. Selon le verdict qui a été prononcé par le tribunal criminel d’Abidjan, Guillaume Soro a écopé d’une condamnation de prison à vie « pour atteinte à la sûreté nationale ». Plusieurs autres co-accusés sont condamnés chacun à purger une peine de 20 ans de prison. Il s’agit en effet de son avocate Affoussy Bamba qui est également en exile. Son directeur de protocole ainsi que les militaires de sa garde rapprochée ont écopé aussi de 20 ans de prison.

Jugés par contumace

Ils ont été condamnés pour tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et complot. En plus de l’ancien premier-ministre de la Côte d’Ivoire, au total 19 personnes ont été condamnées dans cette affaire. Les exilés ont été jugés par contumace. On retient que le tribunal criminel d’Abidjan aura suivi les réquisitions du procureur. Outre, les peines assez sévères infligées à certaines personnes impliquées dans l’affaire, d’autres ont été libérées suite au verdict.

Il s’agit d’Alain Lobognon et des deux frères, Simon et Rigobert Soro. Les mis en cause avaient déjà totalisé 18 mois de détention provisoire. Rappelons que Guillaume Soro n’a pas tardé à réagir suite à la nouvelle de sa condamnation. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de Marck Zuckerberg, il a dit rejeter la décision de justice.

“Je rejette totalement ces verdicts iniques”

« Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d’ordre politique. », a-t-il laissé lire. « Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu’il faut se battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l’État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ses institutions. », a-t-il poursuivi.