Issa Rae, est la star derrière la comédie dramatique acclamée de HBO Insecure. Une série qu’elle a cocréée et qui a remporté trois nominations aux Emmy Awards, dont celle de l’actrice principale. Exceptionnel, pour une série comique selon les critiques. Cette fois l’actrice américaine et sénégalaise a été invitée à rejoindre le casting du second volet de la production de Sony Pictures Animation, le film d’animation américain en 3D : Spider-Man: Into the Spider-Verse. Dans le film d’animation, Issa Rae ne sera personne d’autre que ‘’Spider-Woman’’ elle-même !

Après un Spider-Man noir, son alter ego féminin noir également

Spider-Man: Into the Spider-Verse est sorti en décembre 2018 et a été largement acclamé par la critique, les critiques faisant l’éloge des personnages, de l’histoire, du doublage, de l’animation et de l’humour. Le film a ensuite remporté le prix du meilleur film d’animation aux Oscars 2019, ce qui en a fait le premier film n’étant pas sorti des studios ‘’Disney/Pixar’’ à remporter cette catégorie depuis Rango (2011). Ici le costume de super héros est revêtu par Miles Morales, un adolescent afro-latino qui vit avec ses parents dans un faubourg de New York.

Pour le second volet du film, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, la production a choisi en sus du casting qui avait fait son succès, d’ajouter Issa Rae. L’actrice sénégalaise devient le premier ajout à l’appel nominal de la franchise qui comprend déjà Shameik Moore et Hailee Steinfeld, qui reprennent respectivement leurs rôles de Miles Morales, alias Spider-Man et Spider-Gwen. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 devrait sortir le 7 octobre 2022, après avoir été retardé par la pandémie de coronavirus.

Issa Rae Diop connue surtout grâce au succès avec la série télé Insecure, est fille d’un médecin sénégalais et d’une enseignante afro-américaine de Louisiane. Diplômée de Stanford en 2007, Issa a reçu une bourse pour débuter au théâtre public à New York. En 2011, elle lançait sur Youtube ” The Misadventures of Awkward Black Girl” (Les mésaventures d’une fille noire maladroite), un show comique. La série web est instantanément devenue virale, donnant à Issa une couverture et une attention médiatiques du grand public. Après seulement deux saisons (de 12 épisodes chacune), Issa était nommée dans le magazine Forbes et a remporté le Shorty Award du « Meilleur Web Show ».