On n’en parle pas souvent mais les soldats et policiers béninois sont bien présents au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Il y a au total 250 militaires et 157 policiers. Le contingent béninois est arrivé en deux vagues. La première, le 26 mars dernier et le seconde, le 18 avril. Cela fait donc deux mois qu’ils sont sur place. Onu. Info, le site d’informations des nations Unies a interrogé récemment le Commandant de ce contingent, le Major Akandal de Souza. Il a donné plus de détails sur les hommes et femmes sous ses ordres. En effet, selon ses dires, il y a 250 militaires dont 13 officiers, 78 sous-officiers et 159 militaires de rang. L’effectif féminin est constitué de 25 femmes dont un officier et cinq sous-officiers et le reste sont des militaires de rang.

Le commandant de Souza a ensuite parlé de la mission des soldats béninois au Mali. « Ici nous avons comme tâche de sécuriser le quartier général de la mission. Régulièrement toutes les deux semaines, nous effectuons des exercices de défense avec différents types de niveau d’alerte, pour habituer nos soldats à pouvoir être en mesure de réagir en cas d’attaque du quartier général. Nous faisons aussi d’autres types d’exercices, tout ce qui est contrôle de foule » a-t-il déclaré. Le commandant précise cependant que le contrôle de foule n’est pas leur mission première mais ils sont appelés en renfort aux unités de police au cas où elles seraient débordées.

“Le Mali est en difficulté, le monde entier, à la lourde responsabilité de l’assister “

Le contingent béninois a aussi pour tâche d’assurer sur ordre, tout ce qui est protection VIP parce que son rôle c’est aussi de suppléer ou de venir carrément en renfort aux unités de police si l’ordre leur était donné. Le commandant de Souza a par ailleurs parlé de l’ambiance qui règne entre la communauté malienne et le contingent béninois. A l’en croire, il n’y a aucune hostilité. « Nous sommes très surpris. Il y a peut-être la barrière de la langue, mais les cultures, elles sont plus ou moins proches et beaucoup d’entre eux ont des contacts très étroits avec des béninois » a-t-il déclaré. Le militaire a pour finir inviter la communauté internationale à ne pas abandonner le Mali.

« Il ne faut pas abandonner le Mali. Le Mali est en difficulté, le monde entier, à la lourde responsabilité de l’assister. Qui que ce soit, où que nous soyons, si nous avons les moyens, si nous avons les possibilités, les opportunités d’assister la Minusma, ou bien l’Onu de façon générale, à pouvoir résorber cette crise, il ne faut pas hésiter un seul instant » a déclaré le commandant de Souza. Pour lui, Si on hésite à agir « cela va nous revenir dessus (demain) et cela n’est pas bon ».