En mars, la presse indienne a rapporté qu’un ressortissant nigérian était décédé après avoir été prétendument agressé par un membre de la police de Delhi. Une mort qui avait causé des tensions et un soulèvement de ressortissants nigérians et africains résidant dans la région. Cette semaine, une autre ressortissant décédait à Ghaziabad est une ville de l’État de l’Uttar Pradesh en Inde, après avoir, selon les témoignages, été détenu en captivité et affamé pendant 8 mois par son propriétaire pour non-paiement de loyers.

Victime de séquestration…

Michael Emenike Madueke, un Nigérian de 30 ans, est décédé à l’hôpital après avoir été retrouvé alité et sous-alimenté par la police dans une maison de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh. Selon la police, l’officier en charge du commissariat a reçu un appel d’urgence samedi après-midi. Quand les policiers sont arrivés dans la maison ils le trouvèrent très diminué et affaibli dans l’appartement où il vivait avec une famille indienne.

Un militant nigérian de la capitale, Charles Kennedy, responsable de la ‘’Nigerian Citizens Welfare Association’’, une association d’expatriés, a partagé des vidéos du « sauvetage ». Selon la presse indienne, M. Kennedy a affirmé que M. Madueke avait été « confiné et affamé par son propriétaire au cours des huit derniers mois pour non-paiement du loyer ».

Sur les vidéos on peut voir, Madueke, la peau qui lui colle aux os. Avec un indien, Rahul Chauhan, le propriétaire dire « On l’a nourri, qu’est-ce que vous voulez d’autre ? » et une femme criant en hindi « Nous n’avons rien fait ». Le citoyen nigérian a été conduit à l’hôpital. Et selon des médecins qui ont fait des confidences à la presse, l’homme était incapable de bouger correctement ses deux jambes, dans l’incapacité de se déplacer de la civière au lit.

Pour le Dr Rajeev Tyagi, directeur médical de l’hôpital multi-spécialités Apex de Ghaziabad, l’état du nigérian « semblait être un trouble neurologique, (…) Il avait un œdème (rétention d’eau) dans les jambes et avait l’air assez mal nourri. Soit il ne mangeait pas correctement, soit il ne suivait pas une alimentation équilibrée ». Le nigérian allait décéder quelques jours plus tard après son arrivée à l’hôpital. Des investigations seraient en cours pour éluder les circonstances qui avaient mené à son décès.