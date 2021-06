Dans un magasin Carrefour d’Annemasse (Haute-Savoie) une caissière, une femme noire, a été victime d’injures racistes de la parte d’une cliente. Après que la chaîne de supermarchés eut annoncé samedi qu’elle portait plainte après les injures racistes, celle qui a été soupçonnée d’avoir proféré les injures a été arrêtée et mis en garde à vue d’après le procureur de Thonon. La mise en cause avait été convoquée par les enquêteurs et s’y était rendu d’après le procureur, Bruno Badré.

Dans une vidéo de la scène publiée sur Twitter, on pouvait entendre la cliente dire : « S*lle n*gresse ! S*le n**e ! Y a que les n*irs pour faire ça. Tu vois les Africains comme toi, ça donne envie de les t*er ». Dans un message audio qui avait également circulé sur Twitter samedi, et attribué à la cliente, elle a indiqué n’avoir répliqué qu’à une attaque de la caissière. Elle serait une africaine elle aussi.

“Ce sont eux qui attaquent les gens”

« Je suis de conviction musulmane, je suis Africaine comme elle, mais le problème c’est qu’il faut qu’ils arrêtent de se cacher derrière leur pseudo-racisme, alors que ce sont eux qui attaquent les gens, » peut-on entendre dans le message audio. Après l’incident, la Chaîne de supermarché avait indiqué être du côté de la caissière, dénonçant les propos racistes et tout en lui étant solidaire. « Solidarité avec notre collègue injuriée. Ces propos racistes sont inacceptables. Nous les condamnons très fermement et portons plainte », avait tweeté le groupe.

