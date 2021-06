Dans un communiqué publié ce matin, sur le compte twitter du gouvernement, le ministre du cadre de vie José Didier Tonato invite les populations touchées par les inondations à la vigilance, à la prudence et au respect des règles d’hygiène. Il s’agit des populations de certains arrondissements de Ouidah et de Grand Popo. Selon les explications de l’autorité ministérielle c’est la fermeture de l’embouchure “la Bouche du Roy” en février dernier qui est à la base de ce phénomène.

“Depuis le mois de février 2021 , l’embouchure “la bouche du Roy” est fermée et ne permet plus une communication directe entre l’écosystème marin et celui lagunaire côtier. Cet état de chose n’est pas sans conséquences notamment sur l’équilibre qui doit exister entre les deux écosystèmes” explique José Didier Tonato dans le communiqué. “L’autre conséquence qui a commencé par se faire sentir depuis ces dernières semaines dans certains arrondissements de Ouidah et de Grand Popo est l’inondation avec ses corollaires” a t-il poursuivi.

Il suit la situation de près

Le ministre invite les autorités de ces deux communes à sensibiliser les populations concernées et à mettre en œuvre les mesures d’alerte précoce comme le recommande l’Agence Nationale pour la protection civile (ANPC). Il a par ailleurs indiqué qu’il suivait de près la situation et sera prompt à intervenir pour la réouverture de l’embouchure.