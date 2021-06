Cette fois-ci, les utilisateurs d’Apple y sont. En effet, la firme à la pomme vient de confirmer l’arrivée imminente d’iOS 15. Une mise à jour relativement attendue, qui dévoile ici de nombreuses nouveautés pour l’utilisateur. Attention toutefois, tout le monde ne pourra pas en profiter. Attention donc à bien se renseigner.

IOS 15 apporte une première nouveauté, à savoir qu’il sera possible de directement partager contenus audios et vidéos avec ses amis. En d’autres termes, tout le monde pourra regarder un film Netflix tout en discutant via FaceTime. Vous pourrez également discuter depuis l’application Messages, considérablement optimisée. Partager ses vidéos, ses images, ses GIFs sera plus simple que jamais.

Avec iOS 15, Apple annonce de la nouveauté

IOS 15 renforce également la possibilité de séparer vie professionnelle et personnelle. Vous pourrez définir des applications secondaires, qui ne viendront donc pas vous embêter plus que ça, notamment d’un point de vue notifications. À cela, s’ajoute la possibilité de notifier assez rapidement une personne qui tente de vous joindre que vous êtes indisponible.

Données personnelles, vie privée, Apple s’engage pour l’utilisateur

Autre point important, la sécurité des données et le respect de la vie privée de l’usager. Il sera par exemple possible de cacher l’adresse IP de son mail pour ne plus être traçable. Il sera donc impossible de savoir si ce mail a été ouvert ou non. Les applications ayant accès à vos données vous seront également notifiées. Bref, Apple accentue sa position de leader en matière de gestion des datas.