Iréné Agossa, le président du nouveau parti “Restaurer la Confiance ” n’approuve pas la gouvernance Talon. Dans les colonnes du journal Fraternité, il reproche au pouvoir actuel de faire du Bénin un État de loi. L’homme politique critique également le modèle économique fait “d’inégalité, qui crée “davantage de fracture sur tous les plans”. “Le modèle économique et social en vigueur a échoué au point où le président même dans son discours d’investiture a promis un mandat hautement social, croit savoir le candidat malheureux à la vice présidence du Bénin.

Pour tenir cette promesse, le président du RLC pense que le chef de l’Etat doit changer l’équipe gouvernementale. “Comment changer de modèle social avec la même équipe. Cela est d’autant moins évident que globalement l’adhésion à son action se fait à travers la contrainte et l’utilisation de la puissance publique. Le peuple ne se retrouve pas. Il faut que le président change de cap et de style en suscitant l’adhésion du peuple à son action à travers la confiance. Il faut pour cela changer d’équipe” maintient l’ex allié de Corentin Kohoué.

“Pour des échanges politiques et humains dans l’intérêt supérieur de la Nation”

Pour lui, le numéro 1 béninois se doit d’avoir une équipe capable de l’accompagner pour impulser un modèle économique et social mettant l’accent sur l’émergence de la classe moyenne. Pour un dégel de la crise, Iréné Agossa suggère aussi à Talon de rencontrer Nicéphore Soglo, l’ancien président du Bénin “pour des échanges politiques et humains dans l’intérêt supérieur de la Nation”.

Cela permettra à coup sûr une sortie de crise et ouvrira les portes d’un dialogue politique plus global et plus inclusif au plan national, se persuade l’ex Dg de la Sonacop. La sortie de crise passe également par un jugement rapide des personnes inculpées dans le cadre des violences électorales récentes à travers des procès publics et médiatisés pour une transparence totale de la procédure, a ajouté M Agossa,