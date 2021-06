J Martins, le chanteur nigérian a récemment été fait docteur honoris causa par l’Estam, une université anglophone basée à Cotonou au Bénin et reconnue par les autorités béninoises comme nigérianes. Martins Okechukwu Joshua Kalu Okwun, comme il s’appelle à l’état civil, a obtenu cette distinction en même temps qu’un autre compatriote, l’acteur Mike Ezuruonye. Celui là même qui a été nominé dans la catégorie meilleur acteur aux Africa Movie Academy Awards en 2009, pour sa performance dans le film « The Assassin ». Mike Ezuruonye a étudié la comptabilité à l’Université Nnamdi Azikiwé. Avant de devenir acteur, il a travaillé comme banquier.

“La prochaine fois que vous me verrez, n’oubliez pas d’ajouter le Dr Martins Okey“

Notons que c’est le chanteur J Martins qui a informé le public de leur nouveau grade académique honorifique. « Mesdames et Messieurs, saluez les nouveaux docteurs en ville 💯 mon humble moi et mon frère @mikeezu de l’Université Estam en République du Bénin. Un très grand merci à tous mes fans qui me soutiennent, c’est grâce à vous que je suis arrivé jusqu’ici et je ne vous prends pas pour acquis, alors la prochaine fois que vous me verrez, n’oubliez pas d’ajouter le Dr Martins Okey Justice alias J.Martins. Bon week-end à tous ,” », a-t-il écrit sur sa page facebook avec une photo d’eux, tenant leur diplôme en main.

J Martins est connu pour ses chansons comme « Oyoyo, Good Or Bad et Jupa ». IL a aussi collaboré avec P-Square sur le titre « E No Easy ». Le chanteur est titulaire d’une licence en communication de masse de l’ IMT Enugu et d’un autre diplôme en administration des affaires/sciences politiques de l’Enugu State University of Technology. Félicitations à ces deux artistes pour leur diplôme honorifique.