Des internautes ont une dent contre le fondateur du géant américain du e-commerce américain, Amazon, Jeff Bezos. En effet, alors que le milliardaire se prépare pour aller dans l’espace à bord de la navette New Shepherd conçue par sa société Blue Origin, une pétition a été lancée afin qu’il ne retourne plus sur Terre. Celle-ci publiée sur le site Change.org a reçu plus de 7500 signatures.

Une mission de la plus haute importance

Le problème à l’origine de cette pétition vient notamment du film Superman. Les auteurs font une comparaison entre Jeff Bezos et l’ennemi juré du superhéros de science-fiction, Lex Luthor. D’après eux, le patron de Blue Origin « a travaillé avec les Epstein et les Templiers, ainsi qu’avec les francs-maçons pour prendre le contrôle du monde entier ». Ils ont également ajouté que Jeff Bezos est du camp des « négateurs de la Terre plate ». Pour les auteurs de la pétition, interdire à Jeff Bezos de revenir sur Terre, semble revêtir d’une mission de la plus haute importance. « C’est peut-être notre dernière chance avant qu’ils activent les puces 5G et effectuent une prise de contrôle massive. Votez pour la pétition. Le destin de l’humanité est entre vos mains » ont–ils ajouté.

Certains internautes qui ont signé la pétition vont encore plus loin, en demandant à ce que d’autres milliardaires suivent Jeff Bezos. Il s’agit en effet, des patrons de Tesla et de Facebook, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Pour rappel, le vol dans l’espace de Jeff Bezos aura lieu le 20 juillet 2021.