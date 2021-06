Le représentant Ronny Jackson, ex-médecin de Donald Trump a suscité la polémique ce jeudi en déclarant qu’il fait circuler une lettre parmi ses collègues républicains de la Chambre, qui appelle le président Biden passer un test cognitif pour prouver qu’il est mentalement apte à être commandant en chef. Jackson a commencé à recueillir des signatures pour sa lettre cette semaine lors des réunions du GOP et des votes à la Chambre. Il a indiqué que la lettre sera envoyée à Biden et à son équipe dans un ou deux jours.

« Tout ce qui se passe depuis un an et demi…, [Biden] ne sait pas ce qui se passe, où il en est. Il est très confus tout le temps », a déclaré Jackson à The Hill. Le représentant qui a été médecin à la Maison Blanche pour les anciens présidents Obama et Trump, n’a jamais traité ni évalué Biden, mais il attaque les capacités cognitives de président depuis la campagne présidentielle de l’année dernière. En octobre, Jackson s’était joint à un appel de campagne Trump avec des journalistes et a déclaré qu’il était convaincu, sur la base de gaffes de campagne, que Biden « n’a pas la capacité mentale, la capacité cognitive de servir de commandant en chef et chef d’État ».

La crédibilité de Jackson remise en cause

La crédibilité de Ronny Jackson a été remise en question en 2018, lorsqu’il est monté sur le podium de la Maison Blanche et a déclaré que Trump, malgré son régime de malbouffe, avait une « excellente » santé cardiaque, a obtenu une note parfaite de 30 sur 30 à un test cognitif, et était exactement une livre en dessous de ce qui est considéré comme « obèse ». Joe Biden a eu 78 ans le 20 novembre et est entré dans l’histoire cette année en devenant le plus ancien président du pays. Mais il a maintenu un calendrier rigoureux depuis sa victoire à la Maison Blanche.