Ce lundi, Biden rencontrait le président israélien Reuven Rivlin dans le bureau ovale, à Washington. Une visite à l’étranger qui serait la dernière pour le président israélien, car Rivlin devrait quitter ses fonctions le 7 juillet prochain, après un mandat de sept ans. Isaac Herzog, un ancien membre du parlement, prendra la relève en tant que chef de l’Etat. Parmi ceux qui ont rejoint Rivlin et Biden lors de leur réunion, l’ambassadeur israélien Gilad Erdan et la secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman, l’un des principaux architectes de l’accord nucléaire de 2015. Et justement la « question iranienne » a été à l’ordre du jour au cours des discussions.

Biden résolu rassure le président sortant

L’administration Biden a récemment eu du mal à négocier la relance de l’accord nucléaire iranien de 2015 à la suite de l’élection du nouveau président de ce pays, l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi. Le président de l’époque, Donald Trump, a imposé des sanctions à Raïssi pour son rôle présumé dans des violations des droits de l’homme, mais les responsables iraniens ont laissé entendre qu’elles devaient être levées si l’accord nucléaire devait être sauvé.

Mais au cours de la rencontre le président américain a tenu à rassurer le chef d’état israélien sur la ferme volonté de son administration à ne pas transiger sur la question. « L’Iran n’aura jamais d’arme nucléaire sous ma surveillance » a déclaré le président Joe Biden. Avant de révéler à son invité qu’il avait ordonné dimanche des frappes aériennes visant des installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran, justement pour montrer et souligner qu’il resterait dur envers les activités pernicieuses de la république islamique même s’il continuait à prioriser la voie diplomatique pour endiguer le programme nucléaire de Téhéran.

Enfin, Joe Biden a réitéré à Reuven Rivlin que les USA avaient bien l’intention de poursuivre la normalisation des relations entre Israël et les pays du monde arabe et musulman. Mais aussi d’aider à réactiver le système israélien de défense antimissile ‘’Iron Dome’’, qui a été « épuisé » pendant des derniers affrontements avec le Hamas à Gaza. « En tant que président américain, mon engagement envers Israël est à toute épreuve. C’est quelque chose que je dis souvent. S’il n’y avait pas d’Israël, nous devrions en créer un. Cela inclut un engagement indéfectible envers l’autodéfense d’Israël » a ajouté en substance Joe Biden.