Le premier président de la Zambie et héros de la libération, Kenneth Kaunda, est décédé ce jeudi à l’âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka où il recevait des soins pour une pneumonie. Kaunda a dirigé la Zambie de 1964, lorsque la nation d’Afrique australe a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne, jusqu’en 1991, et est ensuite devenue l’un des militants les plus engagés d’Afrique contre le VIH/SIDA. « Je suis triste d’informer que nous avons perdu Mzee (le vieil homme). Prions pour lui », a déclaré jeudi le fils de Kaunda, Kambarage, sur la page Facebook de l’ancien président.

Les autorités ont décrété 21 jours de deuil pour le héros de la libération. « Au nom de toute la nation et en mon nom personnel, je prie pour que toute la famille Kaunda soit réconfortée alors que nous pleurons notre premier président et véritable icône africaine », a déclaré le président Edgar Lungu dans un message sur sa page Facebook. L’ancien président, ​​affectueusement surnommé « KK », avait été admis lundi au centre médical Maina Soko de Lusaka alors qu’il ne se sentait pas bien.

Kaunda a été emprisonné pendant neuf mois

Kaunda restera dans les mémoires pour son rôle de combattant anticolonial qui a résisté à la domination de la minorité blanche dans les pays d’Afrique australe tels que l’Angola, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et Rhodésie, maintenant Zimbabwe. Kenneth Kaunda avait commencé sa carrière politique en tant que secrétaire organisateur du Congrès national africain de Rhodésie du Nord (ANC) dans la province du Nord de la Zambie. En 1958, il a rompu avec l’ANC pour former le Congrès national africain zambien (ZANC). Les autorités coloniales l’ont interdit un an plus tard et Kaunda a été emprisonné dans la capitale Lusaka pendant neuf mois.

27 ans au pouvoir

Le ZANC est devenu le Parti uni pour le développement national (UNIP) en 1959. L’année suivante, Kaunda est libéré de prison et élu président de l’UNIP nationaliste de centre-gauche. Il a ensuite commencé à organiser la désobéissance civile connue sous le nom de campagne Cha-cha-cha. Utilisant ses talents de rhétorique pour séduire le public, Kaunda a obtenu l’indépendance de sa nation sans recourir à la violence en 1964. En tant que président de l’UNIP, il a dirigé la Zambie pendant 27 ans.