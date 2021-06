L’ancien président américain Donald Trump a évoqué les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, lors de sa récente allocution télévisée. Au cours de la convention du parti républicain en Caroline du Nord, qui a eu lieu le samedi 05 juin 2021, l’ancien locataire de la Maison Blanche a estimé que son successeur Joe Biden ne « plaît pas trop » au dirigeant de la Corée du Nord.

Le milliardaire républicain avait de bonnes relations avec Kim Jong-un

Donald Trump a par ailleurs dit qu’il s’entendait bien avec ce dernier et qu’il est improbable que Joe Biden puisse le faire. « Il [Kim Jong-un] est un gars d’une trempe différente, et il faut un autre gars de trempe différente pour lui parler, mais nous nous sommes bien entendus » a-t-il déclaré. Notons qu’au cours de son mandat, le milliardaire républicain avait de bonnes relations avec Kim Jong-un. Donald Trump est le tout premier président américain en exercice à s’être rendu en Corée du Nord. Même si les deux chefs d’Etat avaient de bonnes relations, un grand sujet de désaccord reste présent et constitue le principal point de mésentente entre Washington et Pyongyang : le nucléaire.

Les deux hommes avaient signé un document

Pour rappel, pendant qu’il était encore président, Donald Trump et son homologue d’alors Kim Jong-un, s’étaient rencontrés au cours des sommets d’Hanoï et de Singapour. Durant le dernier, les deux hommes avaient signé un document pour que la Corée du nord laisse derrière elle son armement nucléaire. En contrepartie, Washington devait donner à Pyongyang des garanties en matière de sécurité. Cependant, aucun de ses engagements n’a été respecté.