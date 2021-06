L’Euro 2021 est pour ce vendredi 11 Juin, en Italie. Le coup d’envoi de la compétition devant être donné au stade olympique de Rome pour une rencontre qui opposera le pays hôte à la Turquie. La France grand favori du tournoi de cet été, aura elle son prochain match Mardi contre l’Allemagne. Un Match très attendu, mais qui, si les tensions entre les deux principaux attaquants de l’équipe Olivier Giroud et Kylian Mbappé ne se résorbent pas, pourrait ne pas donner les résultats escomptés. Des tensions entre les deux joueurs, débutées au cours du dernier match amicale des ‘’Bleus’’ mardi dernier contre la Bulgarie.

Mbappé mécontent des propos de Giroud

La France fait partie des formations favorites pour le tournoi de cet été. Et assurément l’entraineur Deschamps vise à reproduire l’exploit de 2000 où les ‘’Bleus’’ avaient cumulé le sacre mondial avec la gloire du Championnat d’Europe. Ce Mardi, les joueurs de l’équipe de France, très en forme, ont battu la Bulgarie 3-0 au Stade de France lors de leur dernier match amical avant l’Euro. Un match gagné grâce à un doublé de l’internationale du Chelsea FC, Olivier Giroud ou du sociétaire du FC Barcelone, Antoine Griezmann.

Giroud qui était venu du banc pour marquer deux fois et se rapprocher de cinq buts du record de France de Thierry Henry, a donné en fin de rencontre une interview qui n’avait pas plu au « petit » prodige français, Kylian Mbappé. Durant son entrevue, Olivier Giroud a laissé entendre que l’équipe aurait pu être plus pertinente en avant, si peut-être des personnalités avaient privilégié plus qu’autre chose le jeu collectif.

«Parfois, vous faites des courses et le ballon n’arrive pas. Parfois, la passe ne vient pas, parfois c’est le mouvement. Mais ce n’est pas une stigmatisation de Kylian ou de qui que ce soit. Peut-être aurions-nous pu mieux nous trouver, voilà » a déclaré en substance Giroud, se plaignant selon la presse française du fait de ne pas avoir reçu suffisamment de ballon de ses coéquipiers et de Kylian Mbappé en substance. Des propos qui n’ont pas plu à Kylian qui, rapporte la presse sportive, aurait lui aussi donné un point de presse s’il n’en avait pas été dissuadé par son entraineur, Didier Deschamps. L’attaquant du PSG lui n’a pas pu, au cours de la rencontre, trouver le chemin des filets bulgares.