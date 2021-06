En Chine, le paludisme n’est plus. En effet, alors que 30 millions de cas étaient recensés chaque année, dans les années 40, aujourd’hui, pas un seul cas n’a été confirmé en l’espace de quatre années. 70 années de lutte acharnée contre cette maladie qui, rappelons-le, est transmise par le moustique. Une annonce confirmée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, grand patron de l’OMS, a tenu à féliciter le peuple chinois pour s’être vaillamment battu contre cette maladie et pour avoir réussi à s’en débarrasser. Un succès compliqué mais qui est le fruit d’un travail long de plusieurs décennies, preuve qu’il est possible d’espérer un futur sans malades.

La Chine a éradiqué le paludisme, se félicite l’OMS

Pour autant, le travail est encore long, avec plus de 400.000 morts enregistrés en 2019 pour 229 millions de cas recensés, dont 90% rien qu’en Afrique. Avant la Chine, le Salvador (2021), l’Algérie et l’Argentine (2019) et le Paraguay et l’Ouzbékistan (2018) ont eux aussi été salués par l’OMS pour le travail fourni en matière de lutte contre celle qui se fait également appeler la malaria.

C’est au cours des années 50 que la Chine s’est attaquée à ce problème de société. Pékin a commencé par identifier les zones les plus à risques avant d’y combattre la maladie avec des traitements préventifs. L’utilisation d’insecticides a également été développée tandis que, dans le même temps, le pays éliminait les zones favorisant la reproduction du moustique.

Un vaccin pourrait bientôt voir le jour

À la fin des années 90, les efforts ont commencé à payer avec une réduction du taux de décès de 95% environ. Si aujourd’hui tout va bien, le risque de cas importé, notamment du Laos ou du Vietnam continue de faire peur aux autorités sanitaires. Un vaccin serait toutefois en cours de développement, avec un taux de réussite affiché de 77% à ce jour, soit le meilleur vaccin jamais réalisé contre la malaria.