Entre la Chine et la Russie, les relations ne sont visiblement pas aussi tendues qu’avec les autres pays. Selon une annonce qui a été faite ce lundi, un traité d’amitié et de coopération vieux de 20 ans a été renouvelé. Par le canal d’une visioconférence, Vladimir Poutine indiquait que le pacte bilatéral entre les deux pays confirmait la collaboration qu’il y a entre la Russie et la Chine. « Dans le monde d’aujourd’hui, de tels accords sont d’une importance majeure », aurait déclaré le président russe.

“Un contexte de turbulences géopolitiques croissantes…”

« Dans le contexte de turbulences géopolitiques croissantes, du démantèlement des accords de contrôle des armements et de l’augmentation du potentiel de conflit dans différents coins du monde, la coordination russo-chinoise joue un rôle stabilisateur dans les affaires mondiales. », a poursuivi Vladimir Poutine selon les précisions de la présidence russe.

Un pacte reconduit dès 2022

Après l’expiration de ce pacte bilatéral entre les deux pays en février 2022, il sera reconduit pour les cinq années suivantes. Ceci intervient alors que les deux pays entretiennent des relations assez tendues avec les autres pays occidentaux. Entre la Russie et les Etats-Unis par exemple, plusieurs sujets constituent des points de discorde. Au cours d’une rencontre qu’il y a eu il y a quelques jours entre les deux présidents, il a été décidé des coopérations dans certains domaines.