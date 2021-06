Alors que Joe Biden et Vladimir Poutine sont supposés se rencontrer, les tensions se font vives entre les deux nations. En effet, selon l’agence de presse turque Anadolu, un navire de guerre américain aurait réussi à traverser les détroits turcs, afin de se rendre du côté de la mer Noire. Une annonce surprenante, qui survient dans un contexte houleux.

En effet, entre la Russie et l’Ukraine, les tensions sont relativement vives. Face à cela, le gouvernement américain souhaite faire front. De fait, un bâtiment a été envoyé dans les environs. Afin de rejoindre la mer Noire, ce dernier a été accompagné par des gardes-côtes turcs, durant deux heures environ.

Un navire de guerre américain, en mer Noire

Un revirement de situation alors qu’au mois d’avril dernier, les autorités américaines ont décidé d’annuler la venue de navires de guerre sur place, à la suite d’un échange entre Biden et Poutine. Pour autant, les tensions entre Moscou et Kiev sont de plus en plus vives et ce, quand bien même l’ensemble des acteurs concernés soit amené à se rencontrer, ce mercredi, du côté de Genève.

Une rencontre prévue mercredi prochain

Une rencontre diplomatique organisée, afin de faire baisser les tensions sur place. L’annonce de l’arrivée d’un navire américain a toutefois provoqué la stupeur et la surprise de Moscou qui a décidé d’envoyer deux avions de chasse afin de faire le point. Or, les avions ont délibérément violé l’espace aérien danois, suscitant l’ire de Copenhague. De quoi, mal préparer cette première rencontre internationale.