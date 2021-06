Il vient agrandir le cercle des joueurs béninois évoluant en ligue 2 française. Désiré Sègbé Azankpo, l’attaquant des écureuils a signé récemment à l’Union Sportive du Littoral de Dunkerque. L’ancien pensionnaire de génération foot au Sénégal s’est engagé pour deux ans. Si tout va bien donc, il jouera les deux prochaines années dans ce club de deuxième division française.

Son transfert peut être vu comme une récompense à sa belle saison au Football Club Villefranche Beaujolais. En effet, c’est grâce au triplé du joueur de 28 ans face à Lyon Duchère que le FC Villefranche Beaujolais avait pu disputer les barrages d’accession en Ligue 2 contre Niort. Des barrages qu’ils ont perdu, voyant ainsi leur rêve de montée s’évanouir.

La saison prochaine, l’équipe de Désiré Sègbé Azankpo affrontera très certainement Dijon de Mattéo Ahlinvi et Saturnin Allagbé . Le club des deux béninois a été relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique dans l’élite.

On souhaite plein succès à Désiré Sègbé Azankpo et que son jeu se bonifie pour apporter un plus aux écureuils sur le flanc de l’attaque. La sélection nationale ne marque plus suffisamment de buts. En témoigne les trois réalisations de la campagne des éliminatoires CAN Cameroun 2021.