Le forum international des investissements au Bénin, le Benin Investment Forum aura lieu du 26 au 27 août prochain à Cotonou. Le thème choisi pour cette 4ème édition est : Bénin terres de vos projets. Ce forum a pour but de faire découvrir, échanger et partager les nouvelles dynamiques économiques de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit également d’accélérer les investissements au Bénin.

L’évènement sera un espace de panels de haut niveau présentant les opportunités d’investissement dans chaque secteur d’activité du pays et les mesures incitatives prises par l’exécutif béninois. Il y aura aussi des sessions de networking, et de deal-rooms sur des projets d’investissement. Après ces deal-rooms, un dispositif sera mis en place pour suivre les transactions du Forum afin de susciter l’intérêt des investisseurs et de favoriser au maximum, le rapprochement entre investisseurs et projets.

Faciliter encore plus les investissements au Bénin

Le Benin Investment Forum a pour principal objectif la mobilisation des investisseurs publics et privés pour la mise en place d’un pipeline de projets solvables mais aussi pour la conclusion des transactions structurantes. Les partenaires seront aussi amenés à s’engager et à agir de façon efficace afin de faciliter encore plus les investissements au Bénin.