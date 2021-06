Mercredi 02 juin, Twitter avait supprimé un message du président nigérian Muhammadu Buhari dans lequel celui-ci menaçait de punir les sécessionnistes régionaux accusés d’attaques contre des bâtiments gouvernementaux. La plateforme avait déclaré que le tweet du président a violé sa politique de « comportement abusif » conduisant à une suspension de 12 heures de son compte. Après que le ministre nigérian de l’Information, Lai Mohammed, ait rejeté l’action de Twitter, affirmant que Buhari avait parfaitement le droit d’exprimer sa consternation face aux violences perpétrées par une organisation interdite, le pays a lui-même fini par infliger une sanction à la plateforme.

Le Nigeria a annoncé ce vendredi avoir suspendu indéfiniment les activités de Twitter. Lai Mohammed, a déclaré que le gouvernement avait pris cette décision en raison de « l’utilisation persistante de la plate-forme pour des activités susceptibles de saper l’existence de l’entreprise nigériane ». Il n’a pas précisé la forme que prendrait la suspension ni donné plus de détails sur les activités sapantes.

La règle de Twitter n’est universelle

« Twitter a peut-être ses propres règles, ce n’est pas la règle universelle », avait déclaré le ministre de l’Information aux journalistes après la sanction de Twitter. « Si M. le Président n’importe où dans le monde se sent très mal et préoccupé par une situation, il est libre d’exprimer de telles opinions », avait-il ajouté. Certains utilisateurs des médias sociaux ont critiqué le tweet de Buhari avant qu’il ne soit supprimé, l’accusant de cibler les Igbo, le plus grand groupe ethnique du sud-est.