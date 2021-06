Les soldats et policiers béninois participent à 6 missions de maintien de paix de l’Onu dans le monde. Ils sont dans la Minsuma au Mali, la Monusco, en RDC, la Minusca, en Centrafrique, la Minuss au Soudan du Sud, la Fisnua (Force intérimaire de sécurité des Nations Unies) et le Bureau intégré des Nations Unies en Haiti (Binuh). Ces soldats et policiers béninois présents sur ces différents fronts sont plus de 515. Le travail qu’ils abattent est apprécié à sa juste valeur par les Nations Unies.

En effet, dans une note en date d’hier lundi 14 juin , le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’Onu Jean-Pierre Lacroix, a salué le sens de professionnalisme et de sacrifice de ces policiers et soldats. Le diplomate français remercie également l’Etat du Bénin. Il faut dire que les casques bleus béninois sont surtout présents au Mali avec un effectif de 460 hommes et femmes.

25 d’entre eux ont perdu la vie ces dernières années

Au sein de la Minusma, leur professionnalisme et leur dévouement n’échappent pas à l’admiration de l’Onu. « La contribution du Bénin, à la Minusma a renforcé la capacité du maintien de la paix des Nations Unies à protéger les communautés les plus vulnérables au Mali » a indiqué Jean-Pierre Lacroix dans sa lettre.

Il parle aussi de l’aide apportée par les casques bleus béninois aux actions de jeunes dans le pays, leur soutien à la lutte contre le nouveau coronavirus et la construction d’infrastructures au Mali . Cela prouve selon lui, leur compassion et leur chaleur envers les populations locales. Notons par ailleurs que les casques bleus béninois ont essuyé des pertes ces dernières années. 25 d’entre eux sont morts.