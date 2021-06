Mercredi dernier, les autorités américaines ont confirmé que de nouvelles sanctions allaient être imposées à l’encontre de plusieurs sociétés chinoises, accusées de profiter de la situation au Xianjiang, afin de faire leurs affaires. Pour rappel, cette région de Chine est notamment connue pour être le lieu dans lequel des membres de la communauté Ouïghours sont forcés de travailler dans des camps construits par le pouvoir chinois.

Ces entreprises sont la Hoshine Silicon Industry ainsi que la Xinjiang Daqo New Energy, la Xinjiang East Hope Nonferrous Metals et enfin, la Xinjiang GCL New Energy Material. Selon les autorités américaines, celles-ci auraient profité de la situation des Ouïghours afin de produire en quantité et maximiser leurs profits.

Quatre entreprises chinoises ciblées par de nouvelles sanctions

Mais ce n’est pas tout. En effet, Washington a confirmé vouloir imposer des limites à l’importation de polysilicium. Il s’agit d’une matière première généralement utilisée lors de la fabrication de panneaux solaires. Cette solution est surtout produite par l’entreprise Hoshine Silicon Industry, cible des sanctions américaines.

La Chine se réserve le droit de réagir

Interrogé à ce sujet, Zhao Likian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a confirmé que Pékin se réservait le droit de réagir réciproquement afin de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises. À ce stade, les entreprises concernées elles, n’ont pas encore réagi à ces informations.