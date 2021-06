Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de police au Nigéria. En effet, selon une annonce qui a été faite par le président Buhari ce jeudi 10 juin, des instructions ont été données pour que le salaire des membres de cette corporation soit revu à la hausse. Ces déclarations ont été faites lors du déplacement qu’il a effectué dans l’Etat de Lagos dans le but de procéder à certaines inaugurations. L’annonce intervient alors qu’il avait préalablement déclaré que 10 000 nouveaux membres de la police seront recrutés.

« En outre, j’ai demandé à la commission nationale des salaires, des revenus et des salaires de procéder à un examen à la hausse des salaires et des avantages sociaux des policiers. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour féliciter les dirigeants de la force pour leurs efforts, pour les réformes mises en œuvre dans le domaine des retraites de la police. », a déclaré Muhammadu Buhari.

Des instructions à l’inspecteur général de la police

« J’ai chargé l’inspecteur général de la police de ne négliger aucun effort pour rétablir le moral de ses officiers et de ses hommes. », a-t-il poursuivi dans son discours. Ce fut également l’occasion pour le président de rappeler toutes les actions qu’il a menées dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police dans un pays où les groupes terroristes ne cessent de commettre des crimes. Depuis plusieurs années le groupe islamiste Boko Haram dicte sa loi dans le Nord du pays en orchestrant des attentats et des enlèvements.