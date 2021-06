La France vient de suspendre ce jeudi 3 juin ses opérations militaires conjointes avec le Mali. L’information a été rendue publique par Rfi. Cette décision prise par les autorités françaises est en lien avec le deuxième coup d’Etat qui a été fait par le colonel Assimi Goïta. La France a à plusieurs reprises martelé son opposition à cette option prise par les militaires de reprendre en main la gestion du pays.

Une décision à titre conservatoire

Le ministère français des Armées indiquait dans sa décision qu’il s’agit d’une suspension à titre conservatoire. La mesure concerne les opérations que mènent ensemble les armées des deux pays. « La France (…) a décidé de suspendre, à titre conservatoire et temporaire, les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit », a fait savoir le ministère français des Armées en rappelant que « Des exigences et des lignes rouges ont été posées » par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union africaine. « Ces décisions seront réévaluées dans les jours à venir au regard des réponses qui seront fournies par les autorités maliennes », a ajouté le ministère.

Un avertissement préalable de Macron

A la faveur d’un entretien qu’il a accordé au Journal du Dimanche, le patron de l’Elysée avait déjà évoqué la question relative au retrait de l’armée française du Mali. « Je leur ai passé le message que je ne resterais pas aux côtés d’un pays où il n’y a plus de légitimité démocratique ni de transition », a déclaré Emmanuel Macron au cours de cet entretien qu’il a accordé pendant son déplacement au Rwanda et en Afrique du Sud la semaine dernière.