L’armée française a récemment effectué une grosse prise, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. En effet, la force française Barkhane au Mali a arrêté Dadi Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, présenté comme un « cadre du groupe Etat islamique au grand Sahara » (EIGS). C’est l’état-major des armées françaises qui a donné l’information ce mercredi 16 juin 2021.

Il s’est rendu sans opposer de résistance

L’interpellation a eu lieu dans la matinée du vendredi 11 juin 2021, dans la région « des trois frontières », entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Toujours selon l’état-major des armées, l’interpellation de ce leader du groupe Etat islamique a été aisée, puisque Dadi Ould Chouaïb s’est montré coopératif face aux forces de sécurité venues l’arrêter. En effet, il s’est rendu sans opposer de résistance et portait « une arme automatique, une lunette de vision nocturne, un gilet de combat, un téléphone et une radio ». Notons que ce n’est pas la première fois que Dadi Ould Chouaïb est arrêté par les forces de sécurité. En 2014, il avait été interpellé et remis aux autorités maliennes.

Il est « également suspecté d’avoir mutilé trois hommes »

Son séjour en prison a cependant été court puisqu’il était dans les 200 djihadistes échangés contre quatre otages parmi lesquels se trouvait la Française Sophie Pétronin. En outre, l’état-major a indiqué que Dadi Ould Chouaïb est « également suspecté d’avoir mutilé trois hommes le 2 mai dernier lors du marché hebdomadaire de Tin Hama ». Plusieurs interlocuteurs ayant requis l’anonymat ont confié que, ce jour-là, trois hommes qui seraient des voleurs se sont par la suite retrouvés avec des membres coupés.