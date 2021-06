Ophélie Winter a eu quatre relations avec des célébrités, dont le rappeur MC Solaar avec qui elle a rompu en 1998. Une relation tumultueuse et passionnée qui a duré cinq années. Une relation sur laquelle l’ancien mannequin a choisi de revenir dans son recueil autobiographique sorti ce Mercredi, ‘’Résilience’’. Pour Ophélie, les années passées auprès du rappeur l’avaient marquée à jamais, et lui laissaient encore un arrière-goût de déception.

« Nous nous sommes détruits l’un, l’autre »

‘’Résilience’’ paraissait dans les bacs des librairies ce Mercredi. Un recueil autobiographique, mais surtout un livre thérapie où l’ancienne star de la musique française revenait sur les faits marquants de son histoire, de sa vie. Dans ‘’Résilience’’, Ophélie dit tout ou presque. Il y a quelques jours elle révélait à Laurent Ruquier, y avoir abordé les années fastes de son succès musical, avec son penchant pour la drogue. « Comme tout le monde » avait déclaré Ophélie, elle avait goûté à la drogue, et cela ne lui avait pas réussi.

Maintenant avec le recul, un recul imposé certes par sa retraite de la scène, ses problèmes de santé mentales et ses déceptions amoureuses ; Ophélie Winter voyait les choses plus clairement, plus calmement. Dans ‘’Résilience ‘’ également, la star était revenue sur son idylle avec Mc Solaar, celle qui avait le plus duré. Avec le rappeur, de 1995 à 2000, Ophélie Winter révélait avoir « vécu avec (…) une relation de tous les extrêmes », une relation « exaltante, fusionnelle, torturée ». C’est vrai que cinq années durant, les deux stars de la musique avaient diffusé l’image même du couple passionné, tant leurs caractères si différents semblaient harmonieusement s’accommoder.

Elle était belle, blonde, et pétillante ; lui, mystérieux, noir et réservé. Mais confiait l’ancien mannequin, « nous nous sommes détruits l’un l’autre » dans une histoire qu’ils voulaient « à force, (…) faire perdurer à tout prix ». Solaar lui-même confiera en 2018, lors d’une entrevue sur une chaîne française, avoir été grandement gênée par la trop grande médiatisation de leur relation. Une médiatisation qu’il « subissait » plus qu’autre chose et qui lui avait fait comprendre que pour « vivre heureux, vivons cachés ». Une maxime qu’il avait fait sienne depuis.