Jeudi les autorités de Minneapolis ont déclaré qu’un homme recherché pour une violation des armes a été mortellement abattu par la police après avoir ouvert le feu sur ces derniers. Les enquêteurs de l’État ont également déclaré qu’une arme de poing et une cartouche usagée trouvées à l’intérieur de sa voiture garée suggèrent qu’il a tiré. La victime un homme noir a été identifié par sa famille et ses amis comme étant Winston Boogie Smith Jr, 32 ans.

Depuis lors, les manifestants sont descendus dans les rues de Minneapolis pour une deuxième nuit pour protester contre le meurtre. En effet, d’après les dossiers judiciaires en ligne de Smith, il était recherché pour avoir prétendument été un criminel en possession d’une arme à feu en 2019. Cela découle d’une agression et d’un vol en 2017 de l’ex-petite amie de Smith, pour lesquels il a plaidé coupable.

Arrestation de 9 personnes

Il s’est vu interdire de posséder une arme à feu en raison de sa condamnation pour crime et a été inculpé en 2019 de deux chefs de possession illégale d’arme à feu. La fusillade de jeudi a provoqué des troubles, certaines personnes ayant saccagé des bâtiments et pillé des commerces dans la région. La police a déclaré que neuf personnes avaient été arrêtées pour suspicion d’émeutes, d’agression, d’incendie criminel et de dommages matériels.

Les manifestants étaient de nouveau descendus dans la rue vendredi, avec des rassemblements et des veillées pendant la journée se transformant en émeutes. Ils bloquaient la circulation dans le quartier Uptown de la ville, incendiaient des bennes à ordures et affrontaient la police toute la nuit. Les tensions entre la police et certains membres de la communauté sont toujours vives après le meurtre de George Floyd, il y a un peu plus d’un an par l’officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin.