Ces derniers jours, des restes de près de 1 000 personnes ont été retrouvés dans deux fosses communes dans des pensionnats pour enfants autochtones gérés par l’Eglise catholique au nom du gouvernement canadien. Ce vendredi, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré avoir demandé au pape de venir au Canada pour s’excuser du rôle de l’Église catholique dans la gestion de ces pensionnats pour enfants autochtones. « J’ai parlé personnellement directement avec Sa Sainteté le pape François pour lui faire comprendre à quel point il est important non seulement qu’il présente des excuses, mais qu’il présente des excuses aux Canadiens autochtones sur le sol canadien », a déclaré le chef du gouvernement à Ottawa.

« Je sais que la direction de l’Eglise catholique est à la recherche et très activement engagée dans les prochaines étapes qui peuvent être prises », a ajouté Trudeau. La Première nation de Cowessess a déclaré jeudi que quelque 751 tombes non marquées avaient été trouvées sur le site du pensionnat de Marieval en Saskatchewan, quelques semaines seulement après la découverte de 215 tombes non marquées dans une ancienne école en Colombie-Britannique.

Des catholiques veulent voir l’Eglise jouer un rôle positif

Le système des pensionnats, qui a fonctionné entre 1831 et 1996, a retiré environ 150 000 enfants autochtones de leurs familles et les a emmenés dans des pensionnats chrétiens, pour la plupart catholiques, gérés au nom du gouvernement fédéral. Le rapport d’une commission fédérale a révélé que le système des pensionnats avait promulgué un génocide culturel contre les peuples autochtones du Canada.

« J’ai entendu directement de nombreux catholiques à travers ce pays qui veulent voir l’église jouer un rôle positif dans cela », a ajouté le Premier ministre. En début de mois, Justin Trudeau avait déploré le refus du pape et de l’Eglise catholique de reconnaître leur « responsabilité » et leur « part de culpabilité » dans la gestion de ces pensionnats. Le Premier ministre avait invité alors les catholiques canadiens à parler avec leurs prêtres et évêques pour faire « passer le message qu’il est temps que l’Eglise catholique reconnaisse sa responsabilité, sa part de culpabilité et, surtout, qu'(elle) soit là pour qu’on connaisse la vérité ».

Le Pape exprime sa douleur

Deux jours après le Pape François à l’issue de la prière l’Angélus sur la place Saint-Pierre le dimanche 6 juin, avait exprimé sa douleur concernant la découverte choquante. « Je suis avec douleur les nouvelles arrivant du Canada à propos de la découverte choquante des restes de 215 enfants » en Colombie britannique, avait déclaré le souverain pontife sans présenter des excuses.