Lors de sa première visite en Amérique centrale depuis son entrée en fonction, le plus haut diplomate américain a rencontré des ministres des Affaires étrangères et des dirigeants de la région et du Mexique. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken au cours de cette visite a tenté d’inciter les pays d’Amérique centrale à lutter contre la corruption et la pauvreté qui ont contribué à l’afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine et présenté un défi précoce pour l’administration Biden.

Au cours du voyage de deux jours qui a pris fin mercredi, Blinken a évité de critiquer publiquement un gouvernement en particulier, se concentrant plutôt sur les plans de l’administration Biden pour distribuer des vaccins COVID-19 et d’autres aides, comme un programme d’aide de 4 milliards de dollars. « Nous pensons que c’est le meilleur moyen d’assurer une plus grande stabilité et d’améliorer la vie des habitants de la région, ce qui est également dans l’intérêt des États-Unis », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Carlos Alvarado du Costa Rica.

Il ne suffit pas de dire : ‘’Ne venez pas’’

Mercredi, Blinken a rencontré en privé son homologue mexicain, Marcelo Ebrard, et a rendu visite à une ONG qui propose aux enfants et aux familles des activités récréatives et éducatives et aide à éloigner les adolescents des activités criminelles. Blinken a suggéré que de telles organisations peuvent jouer un rôle pour persuader les gens de ne pas migrer. « Les gens ne devraient pas faire le dangereux voyage jusqu’à notre frontière, mais nous savons qu’il ne suffit pas de dire : ‘’Ne venez pas’’ », a-t-il déclaré. « Nous devons travailler ensemble pour que les personnes d’Amérique centrale puissent rester plus sûres dans leurs maisons et leurs communautés sans crainte. »

La question de l’immigration a été le sujet majeur des entretiens privés que Blinken a eu mardi soir avec les ministres des Affaires étrangères. Les États-Unis espèrent que les autorités mexicaines et centraméricaines pourront faire davantage pour empêcher le trafic de migrants, en particulier d’enfants. Les autorités américaines ont rencontré plus de 17 000 enfants voyageant seuls le long de la frontière en avril, contre un record de 18 960 un mois plus tôt.