Une nouvelle date pour le lancement de la nouvelle monnaie ouest africaine, Eco, a été arrêtée par les pays membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). En effet, au terme d’un sommet des chefs d’Etat des quinze pays membres de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de l’organisation intergouvernementale a annoncé que le lancement de l’Eco aura lieu en 2027.

L’adoption de l’Eco devait avoir lieu en 2020

« Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026, et 2027 sera l’année de lancement de l’Eco » a-t-il déclaré. Jean-Claude Kassi Brou n’a également pas manqué de faire savoir que la crise sanitaire due à la covid-19 avait ralenti le processus concernant la mise en œuvre du pacte de convergence. « En raison du choc de la pandémie (de COVID-19), les chefs d’État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021 » a-t-il ajouté.

Notons que l’adoption de la nouvelle monnaie Eco devait avoir lieu en 2020. Elle avait été annoncée par le président ivoirien Alassane Ouattara lors d’une visite de son homologue français Emmanuel Macron à Abidjan. Elle a cependant été repoussée à une date indéfinie. Pour rappel, les activistes panafricains rejettent la monnaie ECO en remplacement du franc CFA utilisé dans les pays de l’UEMOA. Ils dénoncent notamment la domination de la France sur les institutions monétaires de ces pays d’Afrique de l’ouest.