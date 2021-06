L’actualité de ces dernières années était notamment caractérisée par les relations diplomatiques détériorées entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, Washington considère Pékin comme un adversaire stratégique. D’ailleurs, la stratégie de défense américaine publiée en 2018, désignait ce dernier comme figurant parmi les principales menaces auxquelles les Etats-Unis doivent faire face.

« Un fossé entre les paroles et les actes »

Au fil des années, il n’y a cependant pas eu d’avancées sur ce dossier, à en croire les conclusions d’un groupe de travail, délégué par le président américain Joe Biden. Le groupe a remarqué qu’il y a : « un fossé entre les paroles et les actes, en ce qui concerne la priorité affichée à la Chine et ce que nous avons constaté dans un certain nombre de domaines en termes de ressources et de décisions ». Pour être certain que les recommandations faites par le groupe de travail seront appliquées, le ministre américain de la défense, Lloyd Austin, a décidé de prendre les devants. Il a donc décidé d’assurer la supervision de la mise en œuvre des conseils du groupe de travail.

La Chine estime que l’île fait partie de son territoire

Dans un communiqué, ce mercredi 9 juin 2021, il a déclaré : « Les efforts que j’ordonne aujourd’hui permettront au ministère de revitaliser notre réseau d’alliés et de partenaires, de renforcer la dissuasion, d’accélérer le développement de nouveaux concepts opérationnels, de capacités émergentes et d’un nouveau déploiement de nos forces ». Notons que ces propos de Lloyd Austin interviennent dans un contexte où, le régime chinois ne cache plus ses intentions à l’égard de Taïwan. En effet, la Chine estime que l’île fait partie de son territoire. Cela amène donc l’armée américaine à consolider sa présence dans l’océan pacifique.