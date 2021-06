Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mort de la légende du football Diego Maradona. Le 25 novembre 2020, l’ancien joueur de la sélection argentine est décédé d’une crise cardiaque quelques temps après avoir subi une intervention au cerveau. Cependant, les circonstances de sa disparition ont récemment amené la justice à réagir, puisqu’elle met en cause le traitement médical reçu par le défunt footballeur.

Ils sont suspectés d’avoir laissé le joueur à une lente agonie

Cela a conduit le parquet argentin de San Isidro à ouvrir une enquête pour mort involontaire et circonstances aggravantes. Hier lundi 14 juin 2021, il a commencé les interrogatoires de première comparution des sept personnels soignants qui sont suspectés d’avoir laissé le joueur à une lente agonie. Selon lui, la mort de Diego Maradona est due à une faute de nature professionnelle, ainsi qu’une négligence de l’équipe médicale. Les personnes qui seront interrogées sont : le psychologue et la psychiatre de Maradona, la coordinatrice médicale de l’hospitalisation à domicile, le coordinateur des infirmiers et une infirmière. A ceux-ci s’ajoute le médecin personnel du défunt, Leopoldo Luque, qui sera interrogé le 28 juin 2021.

Les accusés risques entre huit et 25 années d’emprisonnement

Notons que suite à l’interrogatoire du parquet, l’affaire sera transmise à un juge d’instruction avec recommandation de classer ou de poursuivre l’affaire. Au regard de l’ampleur de ce dossier, les accusés risques entre huit et 25 années d’emprisonnement. Dans une interview accordée à un média français, une source judiciaire a fait savoir qu’il n’y a pas de raisons pour qu’il n’y ait pas de procès. « Cela ira probablement au procès, rien n’indique le contraire » a-t-elle déclaré.