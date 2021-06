L’Allemagne accueillera les Grass Court Championships de Berlin du 12 au 20 juin 2021. Les joueurs de tennis hommes et femmes s’affronteront sur gazon pour un prix de 1 million de dollars. Après l’annulation de la première de ‘’bett1open’’ en 2020, le retour la capitale allemande en tant que lieu d’un tournoi WTA aura lieu en juin, avec la chancelière allemande Angela Merkel comme marraine. Un tournoi auquel la japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondial, ne participera pas non plus, après son retrait du dernier Roland Garros.

Osaka ne sera pas non plus à Berlin

En Mai dernier, Naomi Osaka a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle ne participerait pas aux interviews obligatoires des médias pour le Roland-Garros 2021. Un refus qui de fil en aiguille a conduit les organisateurs du tournoi à infliger une amende de 15 000 dollars, à l’athlète pour refus d’honorer ses obligations contractuelles envers les médias selon « l’article III H. du Code de conduite du tournoi ». En retour, Naomi Osaka avait renoncé à participer à l’évènement sportif.

L’athlète qui sur les réseaux sociaux avait révélé souffrir de dépression et d’anxiété, avait déclaré craindre que se mettre face aux médias ne lui fasse plus de mal qu’autre chose. Un état qui semble ne pas s’être amélioré puisque, la japonaise a également signifié aux organisateurs du tournoi allemand qu’elle ne participerait pas non plus à l’évènement de Berlin. Ce serait selon la presse allemande, par une notification, que le staff de la tenniswoman japonaise avait savoir qu’elle avait décidé de « faire une pause » et qu’elle « ne peut pas commencer à Berlin ».

Naomi Osaka a remporté son deuxième titre du Grand Chelem à l‘Open d’Australie en 2019 et est devenue la première asiatique à occuper brièvement la première place. En 2020, elle décrochait son deuxième titre de l’US Open aux dépens de Victoria Azarenka avant de se lancer dans son deuxième Open d’Australie en février. Elle a alors rejoint les légendes Roger Federer et Monica Seles pour devenir les seuls joueurs de l’Open Era à remporter leurs quatre premières finales du Grand Chelem. À seulement 23 ans, la nippo-haïtienne devenait la seule joueuse de tennis asiatique à atteindre le titre mondial.