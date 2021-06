Depuis le début de son procès pour financement illégal de campagne en 2012, Nicolas Sarkozy est représenté par ses avocats. Pour autant, il est attendu au dernier jour de son procès, ce mardi, qui se tient devant le tribunal correctionnel de Paris. Une venue très attendue, qui permettra d’obtenir son témoignage autour de cette affaire, comme l’a confirmé son avocat, Me Thierry Herzog.

Pour le moment, treize prévenus sont passés à la barre. Qu’il s’agisse d’anciens cadres de l’UMP ou de l’entreprise Bygmalion, ces derniers sont tous soupçonnés d’avoir été impliqués dans cette histoire. Un système de double facturation aurait été mis en place, permettant ainsi de masquer l’incroyable hausse des dépenses de l’équipe Sarkozy à l’époque.

Nicolas Sarkozy, entendu au tribunal de Nanterre

De fait, l’ensemble des acteurs entendus est ciblé pour escroquerie et usage de faux. Nicolas Sarkozy, lui, est entendu pour financement illégal de sa campagne et risque désormais un an de prison ainsi que 3.750 euros d’amende. Il a déjà été condamné pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire «des écoutes». Une nouvelle étape judiciaire donc, pour l’ancien président de la droite.

42.8 millions d’euros de dépenses pour la campagne 2021

À l’époque, Nicolas Sarkozy et ses équipes auraient doublé le plafond autorisé concernant les dépenses de campagnes, jusqu’à atteindre les 42.8 millions d’euros au total. Une hausse spectaculaire, freinée en purgeant les comptes de campagne. Du moins, c’est ce que la justice pense. Des accusations balayées d’un revers de la main par Nicolas Sarkozy, qui rappelle que ses meetings et sa campagne de manière générale ont été largement en phase avec celle de son candidat de l’époque, François Hollande.