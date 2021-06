Le chef de la secte islamique Boko Haram est mort. Selon les informations données par l’Etat Islamique en Afrique de l’ouest (Iswap) dans un enregistrement audio, ce dernier est mort par suicide dans un affrontement entre les deux groupes djihadistes.

« Il a battu en retraite et s’est échappé »

Dans l’enregistrement audio, la voix semblant être celle d’Abu Musab Al-Barnawi, chef de l’Iswap, S’exprimant en langue kanuri, a fait savoir que : « Shekau a préféré l’humiliation dans l’au-delà à l’humiliation sur Terre. Il s’est donné la mort en déclenchant un explosif ». Il a également déclaré que les troupes de l’Iswap ont recherché Shekau, dans la forêt de Sambisa. Ils l’ont par la suite retrouvé assis dans sa maison et ont engagé les hostilités. « Il a battu en retraite et s’est échappé, errant à travers la brousse pendant cinq jours. Néanmoins les combattants (de l’Iswap) ont continué à le chercher et à le traquer jusqu’à ce qu’ils soient capables de le localiser » a ajouté la voix de l’enregistrement. Cependant, quand le chef de Boko Haram a été attrapé, il a refusé de se repentir puis s’est donné la mort.

Notons que cet enregistrement intervient deux semaines après plusieurs informations faisant état de la mort de Shekau. Néanmoins, suite à celles-ci, Boko Haram ne s’est pas encore exprimé et l’armée nigériane a confié qu’il mène des enquêtes sur le sujet. Pour rappel, l’Iswap est un groupe djihadiste qui est reconnu par Daech. Ses désaccords avec Boko Haram reposent notamment sur les nombreuses attaques ciblant des civils musulmans.