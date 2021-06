Tiwa Savage est une star reconnue de la musique nigériane. La chanteuse flirte régulièrement avec le haut du classement des artistes à succès du pays. Deborah Oluwaseyi Joshua Odedere, connue sous son nom de scène de Seyi Shay est, elle également, une célèbre chanteuse nigériane de R&B. Auteur-compositeur, artiste de scène, mannequin et philanthrope. Elle a écrit et produit de nombreuses chansons primées, dont trois chansons pour la bande originale du jeu vidéo de Konami “Crime Life”. En 2015, elle rejoignait Wizkid et Tiwa Savage en tant qu’ambassadrices de la marque Pepsi. Et c’est de là que serait partie la rivalité entre les deux stars féminines, jusqu’à leur récent clash dans un salon de coiffure de Lagos.

Une rivalité tenace…

Les deux chanteuses ont eu des parcours artistiques différents. Lorsque Seyi Shay faisait ses débuts dans des groupes et clubs en Grande-Bretagne, Tiwa Savage elle faisait les cœurs à Beyoncé Carter Knowles aux USA. Certes Tiwa Savage a connu plus de succès, mais les albums et autres activités artistiques connexes, mannequinat et cinéma, de Seyi Shay lui avaient donné une certaine notoriété. Il a donc fallu très peu de chose pour que les deux femmes, riches, belles et célèbres ne deviennent des rivales.

Ce déclic est était arrivé en 2015, alors que la marque de boisson ‘’Pepsi’’ choisissait en plus de Wizkid et Tiwa Savage, déjà dans l’équipe, Seyi Shay, comme nouvelle ambassadrice. Depuis les deux femmes chaque fois que l’occasion leur était donnée, ne manquaient de se lancer mutuellement des pics. Une rivalité qui récemment avait atteint un point culminant, avec les deux femmes étant à un pouce d’en venir aux mains, dans une vidéo diffusée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux nigérians.

« Tu penses que je peux oublier ? »

Dans un salon de coiffure, dans Lekki, un quartier huppé de la capitale nigériane Lagos. Tout est parti du « bonjour » de Sheyi à Tiwa. Shay ayant été la seconde à arriver sur les lieux. Une salutation qu’a d’abord feinte d’ignorer Tiwa Savage avant de répliquer à Shay : « Ne viens pas à moi pensant que tu peux juste dire bonjour, avec l’esprit que tu as ». Et la star d’ajouter « Vous pensez que j’ai oublié ce que toi et Victoria Kamani (chanteuse kenyane) m’avez fait. (…) Tu penses que je peux oublier ? ».

Savage faisant allusion au fait qu’en 2019, Seyi Shay et la chanteuse kenyane Victoria Kimani, ont dans leur reprise de la chanson à succès de Kizz Daniel “F you“, violemment critiqué Tiwa Savage. Mais alors que Sheyi Shay lui répondait qu’elle n’avait nullement l’intention de discuter de cela publiquement et que d’ailleurs sa salutation était à prendre comme un signe de paix ; Savage répondait : « si vous avez un problème avec quelqu’un, vous n’essayez pas de minimiser le problème en disant bonjour, vous essayez de le résoudre en l’appelant au téléphone “pour en parler” »