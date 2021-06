C’est l’un des hommes d’église les plus influents du Nigéria et même du continent africain. Temitope Balogun Joshua dit TB Joshua est subitement décédé ce samedi à l’âge de 57 ans selon la presse nigériane. Sa mort serait intervenue quelques instants après une messe diffusée en direct sur différents canaux dont la télévision.

Pour l’heure aucune information officielle n’a été communiquée sur les raisons de son décès. L’homme de Dieu réunissait des dizaines de milliers de personnes lors de ces offices religieux. Il avait créé la synagogue «Église de toutes les nations» et était reconnu pour ses nombreuses prédictions. On lui attribue par exemple la prédiction de nombreux attentats, y compris ceux de France. Ses sermons étaient également diffusés sur la chaîne religieuse Emmanuel TV. Considéré comme l’un des pasteurs les plus riches au monde, il laisse derrière lui une communauté active et fidèle depuis de nombreuses années un peu partout dans le monde, principalement en Afrique.