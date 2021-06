Il était considéré comme l’un des hommes les plus dangereux du pays de par ses prises de positions sur l’indépendance du Biafra. Nnamdi Kanu qui avait quitté le Nigéria a été arrêté selon les autorités du pays. En effet selon le ministre de la justice du Nigéria Abubakar Malami, l’ennemi public a été arrêté et sera ramené au Nigéria pour y être jugé.Le pays de son arrestation n’a cependant pas été rendu public : «Le chef de l’Ipob (Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra) a été arrêté le 27 juin» a t-il simplement affirmé. Plus d’informations dans nos prochaines parutions

