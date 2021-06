Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a été reconduit ce vendredi par l’Assemblée générale de l’organisation pour un second mandat. La décision a été annoncée par le président de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir. « J’ai l’honneur d’annoncer que Son Excellence Antonio Guterres a été nommé par acclamation Secrétaire général des Nations Unies pour un deuxième mandat commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2026 », a-t-il déclaré.

La résolution de nommer Guterres a été adoptée sur la base du consentement universel. Après avoir déclaré la nomination, Bozkir a invité Guterres, qui attendait la décision à l’extérieur, dans la salle et l’a fait prêter serment. Guterres était le seul candidat à ce poste. Auparavant, il était soutenu par le Conseil de sécurité de l‘ONU. L’Assemblée générale des Nations Unies n’a été en désaccord avec les recommandations du Conseil de sécurité qu’une seule fois, en 1950.

Utiliser cette crise pour renverser la situation

Ancien Premier ministre portugais, Antonio Guterres est âgé de 72 ans et a été Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015. « Notre plus grand défi, qui est en même temps notre plus grande opportunité, est d’utiliser cette crise pour renverser la situation, pivoter vers un monde qui tire des leçons, qui promeut une reprise juste, verte et durable et qui montre le chemin via une coopération internationale accrue et efficace pour répondre aux problèmes mondiaux », a déclaré Guterres après sa nomination à propos de la pandémie du coronavirus.