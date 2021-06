A une semaine de l’ouverture du Forum Génération Égalité, le 30 juin à Paris, les membres du Réseau des Jeunes Féministes d’Afrique de l’Ouest prennent la parole, afin que l’égalité ne demeure pas un concept, mais devienne un engagement ferme et chiffré. Il n’y a pas d’égalité possible sans budget dédié. Rejoignez-nous aujourd’hui en ligne pour interpeller les États lors de notre Tour du Monde Féministe.

En 1995, se tenait à Pékin le premier grand rassemblement mondial pour l’égalité, où les États du monde entier ont pris des engagements. La plupart d’entre nous n’étaient même pas né·e·s. Toute notre vie, nous avons donc grandi dans un monde où les promesses de luttes contre les violences basées sur le genre n’ont pas été tenues.

Nous, Jeunes Féministes d’Afrique de l’Ouest francophone, sommes conscient·e·s des efforts régulièrement fournis par nos dirigeant·e·s dans la rédaction de magnifiques discours. Mais nous réclamons un réel investissement financier dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mieux vaut une victime prise en charge et sauvée que cent discours qui nous répètent les mêmes rimes.

Quand on sait que 30 % des filles ouest-africaines âgées de 15 à 19 ans sont mariées, divorcées ou veuves… quel avenir pour elles, sans moyens, sans structures d’accueil ? Quand des millions de filles excisées doivent être accompagnées dans leur reconstruction, bâtir des centres de prise en charge holistique ne se fera pas avec des déclarations de principe !

Combien de victimes de violences pourraient être prises en charge en débloquant plus de moyens pour les associations locales, y compris dans les zones les plus reculées ? Encore une question : trouvez-vous judicieux de ne pas faire confiance aux organisations de femmes et de filles qui triment sans relâche au quotidien sur le terrain, auprès des victimes ?

Bon nombre de déclarations internationales ont été faites pour rendre les services de droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) plus accessibles aux filles et aux jeunes femmes. Néanmoins, ces promesses doivent encore être transposées dans la législation nationale de nombreux pays. Dans la réalité, ces droits sont donc loin d’être garantis.

Dans notre volonté de changement, nous, membres du Réseau des Jeunes Féministes d’Afrique de l’Ouest, exigeons des services de santé adaptés et non stigmatisants. Qu’attendent les États pour nous accompagner ? 25 ans après Pékin, nous revoilà sur les traces des engagements pris par nos États à l’occasion du Forum Génération Égalité, qui a lieu du 30 juin au 2 juillet à Paris. Puisque nous sommes la “génération égalité”, donnez-nous les moyens pour co-construire et vivre dans un monde sans violences basées sur le genre (VBG) !

Trop de filles et de femmes sont encore victimes de mariages forcés, de mutilations sexuelles et d‘autres formes de VBG. Elles suivent les choix dictés par la société et non ceux qu’elles auraient fait elles-mêmes. Les féministes continuent d’être en danger pour la cause qu’elles défendent, et la question des DSSR continue d’être un sujet de seconde classe pour nos gouvernants. Jusqu’à quand devons-nous crier notre mécontentement ?

Aujourd’hui, nous nous adressons à vous, les États présents au Forum, et particulièrement les États ouest-africains : saisissez cette opportunité pour investir dans les programmes d’éducation des filles et femmes, subventionnez les organisations féministes locales et associez-nous systématiquement à la table de discussion. Car c’est ensemble que nous écrirons la nouvelle page de l’histoire.

Aujourd’hui, débute à 13 heures GMT un grand “tour du monde” virtuel féministe, dans le cadre de la mobilisation mondiale #StopTalkingStartFunding. Pendant 24 heures, des féministes du monde entier vont partager en ligne leurs réalités à travers des événements militants. Nous y serons. Et nous comptons sur votre présence (https://formdivers.typeform.com/to/yImMmtMD). Cela n’a l’air de rien, mais votre présence, même virtuelle, contribuera à ce mouvement progressiste pour les droits des femmes et filles dans le monde.

__________________

Signatures

Bénin : Irmine Ayihounton, Carine Hountondji, Jonas Kindafodji, Mariette Montcho, Mistoura Salou

Irmine Ayihounton, Carine Hountondji, Jonas Kindafodji, Mariette Montcho, Mistoura Salou Burkina Faso : Viviane Dah Konditamdé, Wendyam Micheline Kabore, Ezoma Juliette Nathalie Bakyono

Viviane Dah Konditamdé, Wendyam Micheline Kabore, Ezoma Juliette Nathalie Bakyono Côte d’Ivoire : Agathe Blanc, N’tchin Ephrasie Coulibaly

Agathe Blanc, N’tchin Ephrasie Coulibaly Guinée : Hadja Idrissa Bah, Denise Epiphanie Haba, Antoine Fassou Loua

Hadja Idrissa Bah, Denise Epiphanie Haba, Antoine Fassou Loua Mali : Awa dite Mah Camara , Oumou Salif Toure

Awa dite Mah Camara Oumou Salif Toure Mauritanie : Dieynaba Ndiom

Dieynaba Ndiom Niger : Halimatou Zika Sombeize

Halimatou Zika Sombeize Sénégal : Rose Diémé, Nene Fatou Maricou Rocha, Zipporah Ndione, Aminata Thioye