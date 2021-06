Les Philippines, dont la population atteint 110 millions de personnes, enregistrent plus de 1,3 million de cas de COVID-19 et 23 000 décès depuis le début de la pandémie. L’un des pays les plus touchés d’Asie. Pendant ce temps, seuls 2,1 millions de citoyens ont été vaccinés. Ce lundi, le leader philippin, Rodrigo Duterte, déjà critiqué pour son approche sévère pour freiner la propagation du virus, a menacé d’emprisonner les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus.

« Si vous n’acceptez pas de vous faire vacciner, quittez les Philippines »

En avril 2020, le président philippin, alors que le pays avait amorcé son verrouillage systématique, a déclaré que les contrevenants aux règles de verrouillage pourraient être abattus pour avoir causé des problèmes. Des mois plus tard, il a menacé d’arrêter toute personne ne portant pas de masque, alors que le gouvernement s’engageait à intensifier les tests de dépistage du coronavirus au milieu d’une forte augmentation des infections et des décès.

Les critiques ont ensuite déclaré que Duterte militarisait de plus en plus les efforts pour freiner la propagation de la maladie, au lieu de répondre au besoin plus immédiat de mettre en œuvre la recherche des contacts et d’autres protocoles de santé. Mais en avril dernier, Rodrigo Duterte n’a pas hésité à ordonner à la police de monter d’un cran pour réprimer les violations des mesures élémentaires de préservation.

Ce Lundi, fidèle à lui-même, le président philippin annonçait dans une allocution télévisée que la situation sanitaire au philippines était sérieuse, « il y a une crise dans ce pays, il y a une urgence ». Et qu’en substance, « si tu ne veux pas te faire vacciner, je te fais arrêter et je t’injecte le vaccin dans les fesses ». Au 20 juin, seulement 2,1 millions de personnes, avaient été vaccinées, soit 3 % du taux de vaccination à atteindre que ce sont fixé le gouvernement pour cette année. Et le président philippin de poursuivre dans son discours, « si vous n’acceptez pas de vous faire vacciner, quittez les Philippines. Allez en Inde si vous voulez ou ailleurs, en Amérique ».