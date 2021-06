L’affaire du viol d’une jeune femme fait grand bruit au Tchad. En effet, une vidéo sur laquelle des hommes abusent sexuellement d’une jeune femme a largement circulé sur les réseaux sociaux et suscité l’indignation des Tchadiens. Les auteurs du viol seraient des fils de hauts-gradés militaires. La victime de ce viol collectif s’appelle Meram et est âgée de 15 ans.

Une information judiciaire en cours

Sur la vidéo, on pouvait voir cette dernière pleurer, demandant à ses violeurs de ne pas la filmer. Cependant, plusieurs internautes ont fait savoir que la vidéo est à la base d’une affaire judiciaire qui est en cours. En effet, une information judiciaire a été ouverte et est en cours pour viol et coups et blessures volontaires. Selon les informations de la presse tchadienne les auteurs présumés du viol seraient trois hommes à savoir un mineur et deux majeurs. Par ailleurs, les autorités semblent s’être saisies de cette affaire, puisque Tom Youssouf, procureur de la république a assuré que les suspects se trouvent à la maison d’arrêt de Klessoum.

Du côté de la victime, la famille de cette dernière n’a pas encore été entendue à l’occasion d’une audition. Certaines sources évoquent par contre, un arrangement à l’amiable entre les deux parties. En outre, les auteurs présumés du viol rejettent les faits qui leurs sont reprochés. Leur avocat fustige un lynchage médiatique, estimant que : « Ce ne sont pas [ses] clients sur la vidéo ».