A l’occasion du bilan des activités de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), le Directeur général Valery Lawson a laissé entendre que le gouvernement avait décidé de mettre des poubelles à disposition des ménages au prix de 25 mille francs Cfa. Une information qui a créé une petite polémique à cause du niveau de vie de la majorité des foyers au Bénin.

La Sgds-Gn fait un peu du social en mettant le prix à 25 mille

Alors qu’il animait ce mercredi un point de presse pour rendre compte des décisions du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a bien fait savoir que le modèle de poubelle homologuée que détient la Sgds-Gn sera effectivement vendu aux ménages à 25 mille francs Cfa. Il va ensuite indiqué qu’un vide-ordures présentant les mêmes caractéristiques que celui de la société n’est pas disponible au même montant sur les marchés traditionnels et dans les supermarchés . La Sgds-Gn a donc fait un peu du social en mettant le prix à 25 mille. Un prix légèrement inférieur à ce qui se pratique aujourd’hui sur le marché, croit savoir Léandre Houngbédji.

Il faut qu’ils aient affaire à des équipements modernes

En somme, la « société a fait un large tour d’horizon tenant compte des réalités et des disponibilités » informe le porte-parole du gouvernement. Il précise par ailleurs qu’il n’a pas été décidé de fixer le prix de la poubelle qu’à 25 mille francs Cfa. Il y a au Bénin un marché de libre concurrence qui laisse donc libre cours aux initiatives commerciales tant publiques que privées. Si les populations trouvent sur le marché des poubelles homologuées répondant aux normes et à des prix plus faibles que ceux proposés par le Sgds-Gn, elles peuvent s’en procurer, rassure Wilfried Léandre Houngbédji.

Cependant, si un seul ménage n’a pas les moyens de payer la poubelle homologuée, il peut s’associer avec trois ou quatre ménages pour l’acheter, conseille le porte-parole du gouvernement. « Le plus important est que quand les agents de la Sgds arrivent qu’ils aient affaire à des équipements modernes » a conclu l’ancien journaliste selon les propos rapportés par le Journal Le Matinal.